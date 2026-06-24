Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” kitabı üzerine Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi tarafından hazırlanan araştırma raporunda sorumlu görülmesi üzerine dün basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından yurtdışından bir sorgu memuru atanması tartışması başladı. Basın toplantısı ve tartışmalarla ilgili haberler, gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Alihtia “‘Otorite’nin Bulguları Dayanaksız ve Keyfi’… Bağımsız Bir Cezai Sorgu ve Savcı Atanmasını İstiyor… Nikos Anastasidis İşitilme Hakkının İhlal Edildiğinden Şikayet Ediyor” başlık ve spotlarını attı.

Gazete Anastasiadis’in “iddialar hakkında soru sorulmadan, şahsına muhtemel suçlar isnat edildiğinden” şikayet ederek ihtimaller ile suç delili arasındaki farka vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, dokunulmazlığıyla ilgili soruya karşılık “öyle bir şey olmadığını, olsaydı bu hakkından feragat edeceğini” söyledi. "En çok şahsına çamur atılmasından ve itibar suikastına uğramaktan rahatsız olduğunu" söyleyen Anastasidis, hakkındaki araştırmanın süratle tamamlanması için derhal muteber bağımsız bir sorgu memuru ve savcı atanmasını istedi.

Fileleftheros manşetine “Yabancı Sorgu Memuru Getiriyorlar… Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin Raporu Sonrası Gelişmeler…. Cezai Kovuşturmaya Bakanlar Kurulu Karar Veriyor” başlığını attı.

Gazeteye göre basın toplantısının ardından, yabancı bir bağımsız cezai sorgu memuru atanması konusu gündem oldu. Rum hukuk çevreleri tüm kesimlerce kabul görecek hukuk uzmanı bir ismi telaffuz etti. Rum Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nin onaylanmak üzere masaya bir isim koyup koymayacağı sorusu ise varlığını koruyor. Anastasiadis’in basın toplantısında söylediklerinin DİSİ ile AKEL arasında yeni bir siyasi çekişmeyi tetiklediğine de işaret edildi.

Politis “Temiz Olduğunda Israr Ediyor… Nikos Anastasiadis (Yolsuzlukla Mücadele) Otorite’yi Popülizme Boyun Eğmekle Suçladı” başlıklı manşet haberinde, Anastasiadis’in dünkü basın toplantısında büyük ölçüde “Mafya Devlet”in yazarı Drusiotis’e ve bir miktar da Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ne cevap verdiğini yazdı.

Anastasidis’in Rus oligarklara ait özel uçaklarla yurtdışına gidiş-gelişleri konusunda savunma yaptığını ancak ikna edici olamadığını belirten gazete “en azından siyasi sorumluluğu olduğunu bile kabul etmediğini” yazdı.

Haravgi ise manşetine “Anastasiadis: ‘Acelem Var’… Eski Başkan ve DİSİ Fahri Başkanı Dışında Herkes Yalan Söylüyor” ve “Nikos Anastasiadis Bir Buçuk Saat Raporu ve Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni Değersizleştirdi” başlığını attı.