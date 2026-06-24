Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak için kadrosunu güçlendiren Doğan Türk Birliği, Cihangir ile yollarını ayıran golcü futbolcu Babacar Diop ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon 21 gole imza atan Babacar takım arkadaşı Meye’nin de 28 golle gol krallığını kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Bu transferle ilgili Doğan Türk Birliği Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Kulübümüz, serbest transfer hakkı bulunan eski futbolcumuz Mbaye Diop Babacar ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce formamızı başarıyla terleten ve karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Babacar’ın yeniden ailemize katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, mücadeleci yapısı ve saha içindeki liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını diliyoruz.”