Dünya boks arenasında "Demir Yumruk" lakabıyla tanınan Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'nu ziyaret etti.

Turunç, geçtiğimiz günlerde Tayland'da düzenlenen prestijli boks turnuvasında şampiyonluk kemerini kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Final mücadelesinde tecrübeli Taylandlı rakibini mağlup ederek büyük bir zafer kazanan Turunç, KKTC bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırdı.

Ziyarette konuşan Başkan Hüseyin Amcaoğlu, Metin Turunç'un başarısından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Amcaoğlu, "Metin Turunç'un Tayland'daki zaferiyle KKTC bayrağını dalgalandırması bizleri gururlandırdı. Kendisine her zaman destek olacağız ve yanında duracağız" dedi.

Metin Turunç ise gösterilen destek ve ilgiden dolayı Başkan Amcaoğlu'na teşekkür etti ve "Ülkemi uluslararası arenada temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.