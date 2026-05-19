Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yedi bölgedeki belediye başkan adayları açıklandı. CTP yerel seçimde, yedi belediyede mevcut başkanları aday gösterecek.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi'nin açıklamasında göre, Aralık 2027’de yapılacak yerel yönetim seçimlerinde, Gazimağusa Belediyesi’nde Süleyman Uluçay, Girne Belediyesi’nde Murat Şenkul, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nde Ali Karavezirler, Dikmen Belediyesi’nde Yüksel Çelebi, Lefke Belediyesi’nde Aziz Kaya, Mesarya Belediyesi’nde Ahmet Latif ve Çatalköy – Esentepe Belediyesi’nde Ceyhun Kırok yeniden aday olacak.

CTP’nin ilk etapta yönetim sorumluluğunu üstlendiği yedi bölgede aday belirleme çalışmasını tamamladığını belirten Mehmet Kale Kişi, diğer belediyelerde de adayların bilimsel veriler, örgüt görüşleri, toplumsal beklentiler ve yerel dinamikler ışığında belirleneceğini söyledi.

CTP’nin belediyecilik anlayışının planlı yönetim, şeffaflık ve sosyal belediyecilik ilkeleri üzerine kurulduğunu ifade eden Kişi, CTP’li belediyelerin yalnızca altyapı, temizlik, yol ve çevre düzenlemesinde değil; eğitim, sağlık, sosyal hizmet, kültür ve sporda da fark yarattığını kaydetti.

“CTP olarak inancımız nettir” diyen Kişi, birlikte yöneten, üreten ve güçlenen kentler için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.