Gazeteci, Kıbrıs Gazetesi yazarı ve Halkın Sesi Gazetesi'ne uzun yıllar hizmetleri bulunan Akay Cemal, dün gece aniden ortaya çıkan kol uyuşukluğu şikâyetiyle büyük bir sağlık sorunu yaşadı.

Bugün sabah Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden Cemal, acilen Nöroloji Servisi’ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde Akay Cemal’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Hızla tedavi altına alınan deneyimli gazetecinin, en az bir hafta boyunca hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Ailesi ve yakın çevresi endişeli bekleyişini sürdürürken, meslektaşları da Akay Cemal’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİNÇYÜREK: AKAY CEMAL'İN ÖLÜM TEHLİKES YOK

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, gazeteci Akay Cemal’in sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan, Cemal'in hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıs Türk basın ve milli mücadele tarihinin önemli isimlerinden, deneyimli gazeteci ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Akay Cemal’in bugün geçirdiği beyin kanamasının ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Bakan Dinçyürek, hekimler tarafından yapılan ilk tetkiklere göre Akay Cemal’in yaşamsal tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Dinçyürek, “Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavi sürecini yakından takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.” ifadelerini kullandı.