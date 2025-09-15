Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 3. günü sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde, erkekler maratonu, erkekler sırıkla atlama, kadınlar çekiç atma, erkekler 3000 metre engelli koşu ve kadınlar 100 metre engelli finalleri olmak üzere 5 disiplinde madalya heyecanı yaşandı.

Simbu, Tanzanya adına tarih yazdı

Erkekler maratonunda Alphonce Felix Simbu, 2.09.48'lik derecesiyle altın madalya kazanarak uluslararası çapta şampiyonluk kazanan ilk Tanzanyalı maratoncu olarak tarihe geçti.

Simbu, son etapta Alman Amanol Petros'u 0.03 saniye geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise 2.09.53'lük derecesiyle İtalyan Iliass Aouani kazandı.