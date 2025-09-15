Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile yeni teknik direktör Nuri Şahin katıldı. Şahin, törenle kendisini 2028'e kadar turuncu-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir haftaya yeni umutlar ve büyük heyecanlarla başlıyoruz. Bugün Başakşehir FK ve Nuri Şahin hocamız için çok önemli bir gün. Hocamız eskiden beri çalışmayı düşündüğümüz, istediğimiz biri. Bundan dolayı ben de çok heyecanlıyım. Başakşehir, 11 yılı geride bıraktı. Şu an 12. sezona başlıyoruz. Bu sürenin 9 yılında Avrupa'ya giden ve orada sürekli başarılı işler yapan bir kulübüz. Geçmişimizde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 9 kez Avrupa'ya gitme, 2 Türkiye Kupası finali ve sayısız oyuncu satışı var. Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden beri yönetim kurulu ve görev alan hocaların hepsi önemli başarılara imza attı. Nuri Şahin, çok inandığım, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid'de oynamış, uzun yıllar A Milli Takım'a hizmet etmiş, duruşu, çalışkanlığı, kişiliği, sempatik hali ve bilimsel çalışmalara açık yönüyle her zaman takibimizde olan birisi. Teknik adamlık kariyerinde yaptıklarını çok önemli ve anlamlı buluyorum. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Allah nasip ederse çok daha güzel başarılara Nuri hocayla burada devam edeceğiz. Başakşehir FK, herkesin hoca olarak gelmek istediği bir kulüp. Ancak geçmişine bakarak değil de geleceğine inandığım insanları çok önemsiyorum. Nuri Şahin'in geleceğine çok inanıyorum. Aile olarak çok önemli başarılara imza atacağız."