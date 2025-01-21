NBA'deki milli temsilcimiz Alperen Şengün, başarılı bir sezon geçiriyor.

Son olarak Houston Rockets'ın Detroit Pistons'a 107-96 yenildiği maçta forma giyen Alperen, maç boyunca ritmini bulmakta zorlanmasına rağmen NBA tarihine adını yazdırmayı başardı.

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Alperen, karşılaşmayı 11 sayı ve 5 asist ile tamamladı.

Alperen, dördüncü asisti ile NBA kariyerindeki bininci asistini yaptı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 bin ribaund ve bin asist barajını geçti. Alperen, böylece NBA tarihinde bu başarıyı gösteren en genç üçüncü oyuncu oldu.

NBA'de 2 bin ribaund, bin asist barajını en genç yaşta geçen oyuncu Lebron James. James'in ardından bu başarıyı yakalayan isim ise Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokoumnpo oldu.