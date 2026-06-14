FIFA Dünya Kupası'nda takımların ilk maçları için sahneye çıkışı sürüyor. E grubunda Almanya, Curaçao ile karşılaştı.
Houston’daki NRG Stadium’da oynanan maçı Almanya 7-1 kazandı ve turnuvaya farklı galibiyetle başladı.
Curaçao ise ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda turnuva tarihindeki ilk gol sevincini ilk maçında yaşadı.
Galatasaraylı Leroy Sane karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Almanya'nın galibiyet gollerini; 6'da Felix Nmecha, 38'de Schlotterbeck, 45+5 (p) ve 88'de Kai Havertz, 47'de Jamal Musiala, 68'de Nat Brown ile 78'de Deniz Undav kaydetti.