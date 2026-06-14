Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2026 Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de yapılan yarışla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılan organizasyon sezonun üçüncü ralli sprint yarışı olarak hayata geçirildi. Basel Holding Sprint Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Ralli Şampiyonası’na da puan veren organizasyon İnönü’de onuncu kez gerçekleştirildi. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan yarış ayrıca; Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, Sami Doğan Motors, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Fly House Investment, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirildi.

Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi 3’te 3 yapmayı başardı

Bu sezon 4 yarış olarak planlanan ralli sprint şampiyonasının üçüncü yarışı, Sinde Ralli Sprint yarışı, 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verirken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi yarışı kazanmayı başardı. GoodYear Racing Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan ikili 6 dakika 18,212 saniyelik dereceleri ile zafere ulaşmayı başarırken bu sezon 3’te 3 yapmayı başardılar. Sami Doğan Motors Rally Team adına VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 6 dakika 21,632 saniyelik dereceleri ile ikinci olmayı başarırken, Nethouse Rally Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi 6 dakika 27,062 saniyelik dereceleriyle podyumun üçüncü basamağında kendilerine yer buldular.

Ralli-27

2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası’nda birincilik Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisinin

Bu sezon Ömer Yıldız anısına yapılan mahalli ralli kupasında bu yarışın kazananı Mitsubishi Lancer Evo IX araçlarıyla yarışan Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi olmayı başardı. Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo X araçlarıyla yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi ikinci olurken, Bilgimer Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo VI araçlarıyla yarışan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi üçüncü olmayı başaran ekip oldu.

Ralli1-8

Sınıf ödülleri ve özel ödüller de verildi

İnönü köyünün sevilen isimlerinden merhum Ali Zort anısına hazırlanan zıplama noktasından en uzağa zıplamayı başaran ekip Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi oldu ve “Topuz” ile özdeşleşen Ali Zort anısına Göksel Macila’ya oğlu Murat Zort tarafından topuz hediye edildi. “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü” ise Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi ekiplerine verildi. Sınıf 2 birincisi Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi, Sınıf N birincisi Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi, Sınıf 1 birincisi Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi, Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi, Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi ve Sınıf T2 birincisi Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan ikilisi olmayı başardı. Master Pilotlar birincilik ödülünü Sami Doğan, Master Co-Pilotlar birincilik ödülünü Barış Kalfaoğlu, Genç Pilotlar birincilik ödülünü Doruk Doğan, Genç Co-Pilotlar birincilik ödülünü Hasan Önderol, Kadın Pilotlar birincilik ödülünü Buse Bilgimer ve Kadın Co-Pilotlar birincilik ödülünü Buğçe Bilgimer almayı başardı.

Dereceler:

No.

TAKIM

PİLOT

COPİLOT

ARAÇ

SINIF

Derece

1

1

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia RS Rally2

2

06:18.212

2

2

Sami Doğan Motors RT

Sami Doğan

Halil Mulla

VW Polo GTI Rally2

2

06:21.632

3

4

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Hasan Önderol

Skoda Fabia RS Rally2

2

06:27.062

4

6

Sami Doğan Motors RT

Doruk Doğan

Ahmet Akbıçak

Skoda Fabia Rally2

2

06:34.987

5

3

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Barış Kalfaoğlu

Skoda Fabia Rally2

2

06:36.331

6

5

Göksel Macila

Buğra Tabak

VW Polo GTI Rally2

2

06:37.659

7

21

Şevketoğlu Rally Team

Güner Şevketoğlu

Nebil Öneral

Mitsubishi L. Evo IX

N

06:39.694

8

7

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

06:42.782

9

8

Carlot-Bezdikian RT

Hüseyin Şüküroğlu

Arda Öksüzoğlu

VW Polo GTI Rally2

2

06:43.138

10

14

Stage Cars Rally Team

Ahmet Özerdem

Kani Avkıran

Mitsubishi L. Evo X

1

06:46.699

11

12

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi L. Evo VI

1

06:47.581

12

9

Beşok Racing Team

İlker Beşok

Şeref Karaoğlan

Canam Maverick

R

06:48.235

13

17

Salih Çelikkaya

Özker Özçelebi

Mitsubishi L. Evo X

2

06:51.576

14

27

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buğçe Bilgimer

Mitsubishi L. Evo IX

1

06:51.939

15

11

Drift NEU Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

07:13.359

16

16

Bilgimer Rally Team

İlke Koçak

Ümit Koçak

Mitsubishi L. Evo IX

1

07:17.191

17

15

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Mehmet Bayraktar

Subaru Impreza

1

07:18.396

18

25

HPT Cars

Hasan Piro Türkmen

Kuzey Vaiz

Mitsubishi L. Evo IX

N

07:25.352

19

28

Bilgimer Rally Team

Buse Bilgimer

Sabahittin Dağlı

Mitsubishi L. Evo IX

1

07:49.012

20

19

Stage Cars Rally Team

Remzi Hürkol

Barış Hürkol

Ford Fiesta R2

4

07:49.631

21

29

Chagla Racing Team

Yaz Muratoğlu

Tanem Özdenya

Canam Maverick

R

08:02.139

22

26

Serhat Karaoğlan

Pervin Karaoğlan

Tomcat

T2

08:34.079

23

30

Bilgimer Rally Team

Pembe Kaplan

Emel Koçak

Honda Civic

4

10:34.231

Sinde Rallisi (2)

Genel Klasman:

1.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

2.Sami Doğan-Halil Mulla

3.Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol

2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası Genel Klasman:

Alevkayası'nda ikinci randevu
Alevkayası'nda ikinci randevu
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1.Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral

2.Ahmet Özerdem-Kani Avkıran

3.Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil

Sınıf 2

1.Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak

2.Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu

3.Göksel Macila-Buğra Tabak

Sınıf N:

1.Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral

2.Hasan Piro Türkmen-Kuzey Vaiz

Sınıf 1:

1.Ahmet Özerdem-Kani Avkıran

2.Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil

3.Sadık Bilgimer-Buğçe Bilgimer

Sınıf R:

1.İlker Beşok-Şeref Karaoğlan

2.Erdaş Uçaner-Berke Zeki

3.Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya

Sınıf 4:

1.Remzi Hürkol-Barış Hürkol

2.Pembe Kaplan-Emel Koçak

Sınıf T2:

1.Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan

Master Pilotlar:

1.Sami Doğan

2.Mehmet Kamiloğlu

3.Göksel Macila

Master Co-Pilotlar:

1.Barış Kalfaoğlu

2.Nebil Öneral

3.Hüseyin Çocuk

Genç Pilotlar:

1.Doruk Doğan

2.İlker Beşok

3.Hasan Piro Türkmen

Genç Co-Pilotlar:

1.Hasan Önderol

2.Arda Öksüzoğlu

3.Şeref Karaoğlan

Kadın Pilotlar:

1.Buse Bilgimer

2.Yaz Muratoğlu

3.Pembe Kaplan

Kadın Co-Pilotlar:

1.Buğçe Bilgimer

2.Tanem Özdenya

3.Emel Koçak

2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü

Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi

2026 Ali Zort Zıplama Noktası Özel Ödülü

Göksel Macila-Buğra Tabak