Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2026 Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de yapılan yarışla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılan organizasyon sezonun üçüncü ralli sprint yarışı olarak hayata geçirildi. Basel Holding Sprint Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Ralli Şampiyonası’na da puan veren organizasyon İnönü’de onuncu kez gerçekleştirildi. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan yarış ayrıca; Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, Sami Doğan Motors, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Fly House Investment, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirildi.

Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi 3’te 3 yapmayı başardı

Bu sezon 4 yarış olarak planlanan ralli sprint şampiyonasının üçüncü yarışı, Sinde Ralli Sprint yarışı, 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verirken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi yarışı kazanmayı başardı. GoodYear Racing Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan ikili 6 dakika 18,212 saniyelik dereceleri ile zafere ulaşmayı başarırken bu sezon 3’te 3 yapmayı başardılar. Sami Doğan Motors Rally Team adına VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 6 dakika 21,632 saniyelik dereceleri ile ikinci olmayı başarırken, Nethouse Rally Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi 6 dakika 27,062 saniyelik dereceleriyle podyumun üçüncü basamağında kendilerine yer buldular.

2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası’nda birincilik Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisinin

Bu sezon Ömer Yıldız anısına yapılan mahalli ralli kupasında bu yarışın kazananı Mitsubishi Lancer Evo IX araçlarıyla yarışan Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi olmayı başardı. Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo X araçlarıyla yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi ikinci olurken, Bilgimer Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo VI araçlarıyla yarışan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi üçüncü olmayı başaran ekip oldu.

Sınıf ödülleri ve özel ödüller de verildi

İnönü köyünün sevilen isimlerinden merhum Ali Zort anısına hazırlanan zıplama noktasından en uzağa zıplamayı başaran ekip Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi oldu ve “Topuz” ile özdeşleşen Ali Zort anısına Göksel Macila’ya oğlu Murat Zort tarafından topuz hediye edildi. “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü” ise Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi ekiplerine verildi. Sınıf 2 birincisi Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi, Sınıf N birincisi Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi, Sınıf 1 birincisi Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi, Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi, Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi ve Sınıf T2 birincisi Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan ikilisi olmayı başardı. Master Pilotlar birincilik ödülünü Sami Doğan, Master Co-Pilotlar birincilik ödülünü Barış Kalfaoğlu, Genç Pilotlar birincilik ödülünü Doruk Doğan, Genç Co-Pilotlar birincilik ödülünü Hasan Önderol, Kadın Pilotlar birincilik ödülünü Buse Bilgimer ve Kadın Co-Pilotlar birincilik ödülünü Buğçe Bilgimer almayı başardı.

Dereceler:

No. TAKIM PİLOT COPİLOT ARAÇ SINIF Derece 1 1 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia RS Rally2 2 06:18.212 2 2 Sami Doğan Motors RT Sami Doğan Halil Mulla VW Polo GTI Rally2 2 06:21.632 3 4 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia RS Rally2 2 06:27.062 4 6 Sami Doğan Motors RT Doruk Doğan Ahmet Akbıçak Skoda Fabia Rally2 2 06:34.987 5 3 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Barış Kalfaoğlu Skoda Fabia Rally2 2 06:36.331 6 5 Göksel Macila Buğra Tabak VW Polo GTI Rally2 2 06:37.659 7 21 Şevketoğlu Rally Team Güner Şevketoğlu Nebil Öneral Mitsubishi L. Evo IX N 06:39.694 8 7 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 06:42.782 9 8 Carlot-Bezdikian RT Hüseyin Şüküroğlu Arda Öksüzoğlu VW Polo GTI Rally2 2 06:43.138 10 14 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi L. Evo X 1 06:46.699 11 12 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi L. Evo VI 1 06:47.581 12 9 Beşok Racing Team İlker Beşok Şeref Karaoğlan Canam Maverick R 06:48.235 13 17 Salih Çelikkaya Özker Özçelebi Mitsubishi L. Evo X 2 06:51.576 14 27 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buğçe Bilgimer Mitsubishi L. Evo IX 1 06:51.939 15 11 Drift NEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R 07:13.359 16 16 Bilgimer Rally Team İlke Koçak Ümit Koçak Mitsubishi L. Evo IX 1 07:17.191 17 15 Biricik Rally Team Hakan Biricik Mehmet Bayraktar Subaru Impreza 1 07:18.396 18 25 HPT Cars Hasan Piro Türkmen Kuzey Vaiz Mitsubishi L. Evo IX N 07:25.352 19 28 Bilgimer Rally Team Buse Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi L. Evo IX 1 07:49.012 20 19 Stage Cars Rally Team Remzi Hürkol Barış Hürkol Ford Fiesta R2 4 07:49.631 21 29 Chagla Racing Team Yaz Muratoğlu Tanem Özdenya Canam Maverick R 08:02.139 22 26 Serhat Karaoğlan Pervin Karaoğlan Tomcat T2 08:34.079 23 30 Bilgimer Rally Team Pembe Kaplan Emel Koçak Honda Civic 4 10:34.231

Genel Klasman:

1.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

2.Sami Doğan-Halil Mulla

3.Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol

2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası Genel Klasman:

1.Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral

2.Ahmet Özerdem-Kani Avkıran

3.Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil

Sınıf 2

1.Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak

2.Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu

3.Göksel Macila-Buğra Tabak

Sınıf N:

1.Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral

2.Hasan Piro Türkmen-Kuzey Vaiz

Sınıf 1:

1.Ahmet Özerdem-Kani Avkıran

2.Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil

3.Sadık Bilgimer-Buğçe Bilgimer

Sınıf R:

1.İlker Beşok-Şeref Karaoğlan

2.Erdaş Uçaner-Berke Zeki

3.Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya

Sınıf 4:

1.Remzi Hürkol-Barış Hürkol

2.Pembe Kaplan-Emel Koçak

Sınıf T2:

1.Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan

Master Pilotlar:

1.Sami Doğan

2.Mehmet Kamiloğlu

3.Göksel Macila

Master Co-Pilotlar:

1.Barış Kalfaoğlu

2.Nebil Öneral

3.Hüseyin Çocuk

Genç Pilotlar:

1.Doruk Doğan

2.İlker Beşok

3.Hasan Piro Türkmen

Genç Co-Pilotlar:

1.Hasan Önderol

2.Arda Öksüzoğlu

3.Şeref Karaoğlan

Kadın Pilotlar:

1.Buse Bilgimer

2.Yaz Muratoğlu

3.Pembe Kaplan

Kadın Co-Pilotlar:

1.Buğçe Bilgimer

2.Tanem Özdenya

3.Emel Koçak

2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü

Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi

2026 Ali Zort Zıplama Noktası Özel Ödülü

Göksel Macila-Buğra Tabak