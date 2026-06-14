Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2026 Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de yapılan yarışla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılan organizasyon sezonun üçüncü ralli sprint yarışı olarak hayata geçirildi. Basel Holding Sprint Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Ralli Şampiyonası’na da puan veren organizasyon İnönü’de onuncu kez gerçekleştirildi. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan yarış ayrıca; Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, Sami Doğan Motors, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Fly House Investment, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirildi.
Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi 3’te 3 yapmayı başardı
Bu sezon 4 yarış olarak planlanan ralli sprint şampiyonasının üçüncü yarışı, Sinde Ralli Sprint yarışı, 1.5 katsayı ile şampiyonaya puan verirken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi yarışı kazanmayı başardı. GoodYear Racing Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan ikili 6 dakika 18,212 saniyelik dereceleri ile zafere ulaşmayı başarırken bu sezon 3’te 3 yapmayı başardılar. Sami Doğan Motors Rally Team adına VW Polo GTI Rally2 araçlarıyla yarışan Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi 6 dakika 21,632 saniyelik dereceleri ile ikinci olmayı başarırken, Nethouse Rally Team adına Skoda Fabia RS Rally2 araçlarıyla yarışan Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi 6 dakika 27,062 saniyelik dereceleriyle podyumun üçüncü basamağında kendilerine yer buldular.
2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası’nda birincilik Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisinin
Bu sezon Ömer Yıldız anısına yapılan mahalli ralli kupasında bu yarışın kazananı Mitsubishi Lancer Evo IX araçlarıyla yarışan Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi olmayı başardı. Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo X araçlarıyla yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi ikinci olurken, Bilgimer Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo VI araçlarıyla yarışan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi üçüncü olmayı başaran ekip oldu.
Sınıf ödülleri ve özel ödüller de verildi
İnönü köyünün sevilen isimlerinden merhum Ali Zort anısına hazırlanan zıplama noktasından en uzağa zıplamayı başaran ekip Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi oldu ve “Topuz” ile özdeşleşen Ali Zort anısına Göksel Macila’ya oğlu Murat Zort tarafından topuz hediye edildi. “2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü” ise Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi ekiplerine verildi. Sınıf 2 birincisi Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi, Sınıf N birincisi Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi, Sınıf 1 birincisi Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi, Sınıf R birincisi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi, Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi ve Sınıf T2 birincisi Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan ikilisi olmayı başardı. Master Pilotlar birincilik ödülünü Sami Doğan, Master Co-Pilotlar birincilik ödülünü Barış Kalfaoğlu, Genç Pilotlar birincilik ödülünü Doruk Doğan, Genç Co-Pilotlar birincilik ödülünü Hasan Önderol, Kadın Pilotlar birincilik ödülünü Buse Bilgimer ve Kadın Co-Pilotlar birincilik ödülünü Buğçe Bilgimer almayı başardı.
Dereceler:
|
No.
|
TAKIM
|
PİLOT
|
COPİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
Derece
|
1
|
1
|
GoodYear Racing Team
|
Çağkan Bozalanlar
|
Hasan Evrensel
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
06:18.212
|
2
|
2
|
Sami Doğan Motors RT
|
Sami Doğan
|
Halil Mulla
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
06:21.632
|
3
|
4
|
Nethouse Rally Team
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Hasan Önderol
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
06:27.062
|
4
|
6
|
Sami Doğan Motors RT
|
Doruk Doğan
|
Ahmet Akbıçak
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
06:34.987
|
5
|
3
|
Stage Cars Rally Team
|
Zeki Demirdeş
|
Barış Kalfaoğlu
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
06:36.331
|
6
|
5
|
Göksel Macila
|
Buğra Tabak
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
06:37.659
|
7
|
21
|
Şevketoğlu Rally Team
|
Güner Şevketoğlu
|
Nebil Öneral
|
Mitsubishi L. Evo IX
|
N
|
06:39.694
|
8
|
7
|
GoodYear Racing Team
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
06:42.782
|
9
|
8
|
Carlot-Bezdikian RT
|
Hüseyin Şüküroğlu
|
Arda Öksüzoğlu
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
06:43.138
|
10
|
14
|
Stage Cars Rally Team
|
Ahmet Özerdem
|
Kani Avkıran
|
Mitsubishi L. Evo X
|
1
|
06:46.699
|
11
|
12
|
Bilgimer Rally Team
|
Selen Bilgimer
|
Ali Burhan Sevil
|
Mitsubishi L. Evo VI
|
1
|
06:47.581
|
12
|
9
|
Beşok Racing Team
|
İlker Beşok
|
Şeref Karaoğlan
|
Canam Maverick
|
R
|
06:48.235
|
13
|
17
|
Salih Çelikkaya
|
Özker Özçelebi
|
Mitsubishi L. Evo X
|
2
|
06:51.576
|
14
|
27
|
Bilgimer Rally Team
|
Sadık Bilgimer
|
Buğçe Bilgimer
|
Mitsubishi L. Evo IX
|
1
|
06:51.939
|
15
|
11
|
Drift NEU Racing Team
|
Erdaş Uçaner
|
Berke Zeki
|
Canam Maverick
|
R
|
07:13.359
|
16
|
16
|
Bilgimer Rally Team
|
İlke Koçak
|
Ümit Koçak
|
Mitsubishi L. Evo IX
|
1
|
07:17.191
|
17
|
15
|
Biricik Rally Team
|
Hakan Biricik
|
Mehmet Bayraktar
|
Subaru Impreza
|
1
|
07:18.396
|
18
|
25
|
HPT Cars
|
Hasan Piro Türkmen
|
Kuzey Vaiz
|
Mitsubishi L. Evo IX
|
N
|
07:25.352
|
19
|
28
|
Bilgimer Rally Team
|
Buse Bilgimer
|
Sabahittin Dağlı
|
Mitsubishi L. Evo IX
|
1
|
07:49.012
|
20
|
19
|
Stage Cars Rally Team
|
Remzi Hürkol
|
Barış Hürkol
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
07:49.631
|
21
|
29
|
Chagla Racing Team
|
Yaz Muratoğlu
|
Tanem Özdenya
|
Canam Maverick
|
R
|
08:02.139
|
22
|
26
|
Serhat Karaoğlan
|
Pervin Karaoğlan
|
Tomcat
|
T2
|
08:34.079
|
23
|
30
|
Bilgimer Rally Team
|
Pembe Kaplan
|
Emel Koçak
|
Honda Civic
|
4
|
10:34.231
Genel Klasman:
1.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel
2.Sami Doğan-Halil Mulla
3.Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol
2026 Ömer Yıldız Mahalli Ralli Kupası Genel Klasman:
1.Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral
2.Ahmet Özerdem-Kani Avkıran
3.Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil
Sınıf 2
1.Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak
2.Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu
3.Göksel Macila-Buğra Tabak
Sınıf N:
1.Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral
2.Hasan Piro Türkmen-Kuzey Vaiz
Sınıf 1:
1.Ahmet Özerdem-Kani Avkıran
2.Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil
3.Sadık Bilgimer-Buğçe Bilgimer
Sınıf R:
1.İlker Beşok-Şeref Karaoğlan
2.Erdaş Uçaner-Berke Zeki
3.Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya
Sınıf 4:
1.Remzi Hürkol-Barış Hürkol
2.Pembe Kaplan-Emel Koçak
Sınıf T2:
1.Serhat Karaoğlan-Pervin Karaoğlan
Master Pilotlar:
1.Sami Doğan
2.Mehmet Kamiloğlu
3.Göksel Macila
Master Co-Pilotlar:
1.Barış Kalfaoğlu
2.Nebil Öneral
3.Hüseyin Çocuk
Genç Pilotlar:
1.Doruk Doğan
2.İlker Beşok
3.Hasan Piro Türkmen
Genç Co-Pilotlar:
1.Hasan Önderol
2.Arda Öksüzoğlu
3.Şeref Karaoğlan
Kadın Pilotlar:
1.Buse Bilgimer
2.Yaz Muratoğlu
3.Pembe Kaplan
Kadın Co-Pilotlar:
1.Buğçe Bilgimer
2.Tanem Özdenya
3.Emel Koçak
2026 Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcuları Özel Ödülü
Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ve Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi
2026 Ali Zort Zıplama Noktası Özel Ödülü
Göksel Macila-Buğra Tabak