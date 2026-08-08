Girne’de önceki gece yarısı işlenen vahşi cinayet ülkede infial yarattı. Alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan kavgada 30 yaşındaki Mehran Quliyev, 40 yaşındaki Nizam Allananazarov’u 39 santimlik bıçakla boğazı, göğüs kafesi ve vücudunun farklı bölgelerine toplam 7 kez bıçakladı. Cinayetin ardından Bangladeş, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplam 7 zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Girne'de 40 yaşındaki Nizam Allanazarov'un önceki gece yarısı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayet zanlısı 30 yaşındaki Mehran Quliyev’e 7 gün tutukluluk kararı alınırken, cinayetle bağlantısı bulunmayan 3 zanlıya ise "uyuşturucu ve izinsiz ikametten" ek tutukluluk alındı.

Allanazarov'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan 31 yaşındaki isminin baş harfleri A.D., 33 yaşındaki isminin baş harfleri R.K. ve 37 yaşındaki isminin baş harfleri R.A., dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan 28 yaşındaki G.Ö., 29 yaşındaki Z.A. ve 31 yaşındaki MD.K.H. ise olayla bağlantılarının bulunmadığının değerlendirilmesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmadı.

Mahkemede ilk olarak Allanazarov'u 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen 30 yaşındaki Mehran Quliyev çıkarıldı ve hakkında 7 günlük ek tutukluluk emri verildi.

Mahkeme oturumunda üç zanlıdan yalnızca A.D.'nin avukatı hazır bulundu. Diğer iki zanlı ise avukatsız olarak mahkemeye çıktı.

Mahkemeye olguları aktaran polis, zanlıların Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'ta bir apartmanın otoparkında meydana gelen bıçaklama olayı kapsamında tutuklandıklarını ancak cinayetle bağlantılarının tespit edilmediğini söyledi.

Polis, maktul Nizam Allanazarov ile zanlılar R.A. ve A.D.'nin Boğaz'a gidip döndükleri araçta yapılan aramada yaklaşık 5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Cinayet şüphelisi olarak aranan R.K.'nin ise aynı gün cadde üzerinde tespit edildiğini kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada yine uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini ifade etti. Söz konusu maddenin nereden temin edildiğinin araştırıldığını belirten polis, zanlıların "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet" suçlarından tutuklandığını söyledi.

ZANLILARDAN BİRİ 2023'TEN BERİ KAÇAK

Polis, üç zanlıdan da kan ve idrar örneği alındığını, R.K.'nin ise 17 Ekim 2023 tarihinden bu yana ülkede izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk talep etti.

"12 KİŞİDEN İFADE ALINACAK"

Savcı, talep edilen 7 günlük sürede hangi soruşturma işlemlerinin yapılacağını sordu.

Polis, olayla ilgili 12 kişinin ifadesinin alınacağını belirtti.

Savcının, zanlılardan ifade alınıp alınmadığı yönündeki sorusu üzerine polis, zanlılardan gönüllü ifade alındığını söyledi.

Polis, zanlı R.A.'nın olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini, A.D.'nin ise araçta bulunan uyuşturucunun maktul Nizam Allanazarov tarafından doğum günü partisinde kendisine verildiğini öne sürdüğünü aktardı. Polis ayrıca A.D.'nin, 6 Ağustos'taki mahkeme oturumunun ardından ayrıntılı ifade vermek istediğini beyan ettiğini kaydetti.

Polis, üç zanlının da gönüllü ifade vermek istediklerini söyledi.

Savcı ise R.K.'nin üzerinde de uyuşturucu bulunduğunu ve zanlıların gönüllü ifade verme isteklerinin soruşturma kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

R.A.: NEYDEN DOLAYI TUTUKLU OLDUĞUMU BİLMİYORUM

Yargıç, daha sonra zanlılara tutuklulukla ilgili söylemek istedikleri bir husus olup olmadığını sordu.

İlk sözü alan R.A., şunları söyledi:

"Hatırlamıyorum. İfademde alkol içtiğimi söyledim. Neyden dolayı tutuklu olduğumu bilmiyorum. Açık yaralarım var. Ben tutuklu mu kalacağım? Sağlık kontrolünden geçirilmek istiyorum."

Bunun üzerine yargıç, soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve maktulle birlikte seyahat ettikleri araçta uyuşturucu bulunması nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu kalacağını söyledi.

A.D.'nin avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, A.D. ile R.K. mahkemede herhangi bir beyanda bulunmadı.

Mahkeme, R.A.'nın devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesine ve buna ilişkin belgenin mahkemeye sunulmasına emir verdi. Ayrıca üç zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.