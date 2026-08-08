Geçitköy bölgesinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında Girne’nin tanınmış simalarından 85 yaşındaki Turan Obalı hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün 167 mlgr alkollü ( yasal limitin beş katından fazla) olduğu tespit edildi.

Kaza saat 06.45’te meydana geldi.

167 mlgr alkollü içki tesiri altındaki 21 yaşındaki Yağmur Açıkgöz adlı genç kız, yönetimindeki ZZV 648 plakalı BMW marka lüks kiralık araç ile Girne - Güzelyurt ana yolunda Çamlıbel’e doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı şeritten gelen 85 yaşındaki Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kazada Obalı olay yerinde yaşamını yitirirken, kazaya neden olan Yağmur Açıkgöz Açıkgöz ve Açıkgöz’ün kullandığı araçta bulunan 21 yaşındaki Yusuf Gürdü ve 17 yaşındaki Sahra Demir kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Ancak kazanın ardında yatan başka bir olay da polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda gün yüzüne çıkarıldı.

Öte yandan kazanın hemen ardından alkollü trafik canavarı Yağmur Açıkgöz’ü kurtarmak amacıyla olay yerine gelen Mehmet Ali Gürdü, aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polisi yanıltmaya çalıştı. Araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Gürdü ve Sahra Demir de aynı beyanda bulunarak suçu örtbas etmeye çalıştı. Ancak polisin yürüttüğü titiz soruşturma ve olay yerindeki incelemeler sayesinde yalan beyan kısa sürede ortaya çıkarıldı. Polisi yanıltmaya çalışan Mehmet Ali Gürdü, Yusuf Gürdü ve Sahra Demir gözaltına alındı.