Sirkat" ve "KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek" suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri İ. B. Ç. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şerife Kutruza, 27 Temmuz 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na başvuran G.K.'nin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı olan zanlıyla çocukları nedeniyle tartıştıklarını anlattığını söyledi. Polis, müştekinin tartışmanın ardından evden çıkan zanlının yaklaşık yarım saat sonra geri döndüğünde evde olmadığını fark ettiğini, yatak odasındaki makyaj masası çekmecesinde muhafaza ettiği toplam 6 bin 680 doların kontrolünde 1.500 doların eksik olduğunu tespit ettiğini ve parayı zanlının aldığından şüphelenerek şikâyetçi olduğunu belirtti.

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 3 Ağustos 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelerek teslim olduğunu, mahkemeden alınan 3 günlük ek tutukluluk süresi içerisinde yürütülen soruşturmada zanlının 13 Mayıs 2026 tarihinde 30 günlük vizeyle KKTC'ye giriş yaptığının ve vize süresinin dolmasının ardından 51 gündür izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis ayrıca zanlının, aynı müştekiye yönelik 2024 yılında şiddet ve rahatsızlık suçlarını işlediğini, bu olayla ilgili hakkında dosya tanzim edildiğini de mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede izinsiz ikamet etmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, "İki buçuk yıldır birlikteyiz. Bana 'ya ben ya çocukların' dedi. Bu nedenle kavga ettik ama parasını almadım." ifadelerini kullandı. Daha önce çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle ikamet izinsiz duruma düştüğünü öne sürdü.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.