Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan 43 yaşındaki isminin baş harfleri W.A.A.A.'nın valizinde önceki akşam saat 20.20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık 750 gram çayın içine karıştırılmış bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu bulundu.

"Metamfetamin Türü Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında KKTC Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlıya ait valizde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlının huzurunda yapılan aramada, yaklaşık 750 gram ağırlığında çay ile karışık metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet metal kaşığın emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, zanlının ifade vermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.