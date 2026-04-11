



10 Nisan 2026 tarihinde, saat 23.40 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Yeliz KAYA (K-50) (133) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VF 052 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, daha önceden arızalandığı için yol içerisinde duran Salih MAZI (E-45) yönetimindeki TPG 558 plakalı kamyona ait dorsenin sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan VF 052 plakalı araç sürücüsü Yeliz KAYA, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.