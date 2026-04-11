10 Nisan 2026 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde İnönü-Turunçlu kavşakları arasında, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olan JN 193 plakalı tır araçta, muhtemelen tır dorsesinin sağ arka lastiğinin patlayıp sürtünmeden ısınarak alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu dorsenin sağ arka lastiği, çamurluğu, körüğü, körük pompası ile dorsenin arka ışık sistemine ait kablolar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.