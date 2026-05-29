Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda bu sabaha karşı meydana gelen kazada, Yahya Zakarıa Mohamed Almabrouk (E-21), yönetimindeki HD 944 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrederken Düzova yakınlarında Ersoy Petrol İstasyonunu geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmed Adıl Alkher Abdelwahab (E-24), Yahya Zakarıa Mohamed Almabrouk (E-21), Ahmet Enver Haydar (E-23) ve Alla Adnan Mohamed Alganjmı (E-22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından müşahede altına alındı.

-Gazimağusa'da kaza

Gazimağusa’da bu sabah 15 Ağustos Bulvarı'nda Selahattin Yücel (E-40), 197 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JN 160 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrederken, Esen Market önlerinde yolun solunda park halinde bulunan PF 081 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında JN 160 plakalı araç sürücüsü Selahattin Yücel alkollü araç kullanarak kaza yapmaktan tutuklandı.

-Lefkoşa'da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Lefkoşa’da dün gece Meltem Sokak'ta Kabil Ateşoğlu (E-46), 135 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 039 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrederken yolun solunda park halinde bulunan SC 310 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanırken kaza yapan UN 039 plakalı araç sürücüsü Kabil Ateşoğlu tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.