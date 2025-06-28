Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, 28 Haziran – 4 Temmuz Emekliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak dünya ve KKTC’deki tüm emeklilerin emekliler bayramını kutladı.

Açıklamada, “Bizler emekliler olarak bu yıl da hayat pahalılığının korkunç boyutlara ulaştığı, alım gücünün kalmadığı, paranın pul olduğu bir ortamda emekliler haftasına giriyoruz” denildi.

Sağlık sistemiyle ilgili eleştirilerde de bulunulan mesajda, doktora ulaşımın zorlaştığı ve para ile dahi ilaç bulunamayan günlerden geçildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Hastalarımız, bütçelerini aşan ücretler ile özel doktor veya sağlık kuruluşlarına muhtaç edilmiştir” denildi.

Nüfus yapısının bozulmasının da doktora ulaşımı zorlaştığı savunulan açıklamada, “Ülkeye giren çıkanın belli olmadığı, an ve mal güvenliğinin kalmadığı” iddia edildi.