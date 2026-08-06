Geleneksel hale gelen Ali Şenkayalar Anı Maçı bu yıl da büyük bir katılımla oynandı.

Cihangir Stadı'nda oynanan anlamlı karşılaşmada Cihangir, Küçük Kaymaklı'yı 3-0 mağlup etti.

Takımın golcüsü Meye perdeyi açtı. Yine Meye sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Skoru belirleyen gol ise yeni transfer Weston'dan geldi.

Bu sonuçla Cihangir, Ali Şenkayalar Anı Maçı kupasını müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, merhum Ali Şenkayalar'ın ailesi de yer aldı.

Kupayı ve plaketleri; Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, merhumun eşi Sema Şenkayalar ve oğlu, Cihangir yöneticisi Emirali Şenkayalar takdim etti.

Cihangir camiası, bu anlamlı günde merhum Ali Şenkayalar'ı bir kez daha rahmet ve saygıyla andı.