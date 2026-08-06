Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli’de, Ali Kanlı başkanlığındaki yönetim kurulu teknik heyeti belirledi.

Okan Atav’ın görevi kabul etmemesinin ardından Gönyeli Akademisi’nin başında olan Hasan Özkan ile görüşen Gönyeli yönetimi, Hasan Özkan’la her konuda anlaşarak takımın başına getirdi.

Hasan Özkan’ın teknik ekibinde Deren Ağdelen yardımcı antrenör, Onur Demirel ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Gönyeli altyapısından gelen üç teknik adamdan biri olan Hasan Özkan, A takım görevine ek olarak Gönyeli Futbol Akademisi koordinatörlüğü görevini de sürdürecek.