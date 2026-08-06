Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait silodakine benzer bir felaketle karşı karşıya kalınmaması adına harekete geçtiklerini, üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Gazimağusa Limanı'dan başlayacak eğitimler düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

GÜÇ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz’da silonun çökmesiyle meydana gelen kazanın ardından ilk aşamada Gazimağusa Limanı’ndan başlamak üzere benzer bir kaza yaşanmaması adına Sendika’nın harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, “Devletin yerine getirmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, İSG Uzmanları Denge Yönetim Danışmanlığı ve Kemal D. Tözer iş birliğiyle başlatarak çalışma alanlarındaki riskleri tespit etmeyi, gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamayı ve tüm personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler düzenlemeyi hedefliyoruz. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir.” denildi.