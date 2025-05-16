Motorspor Camiasını ve ülkemizi yasa boğan Ömer Yıldız'ı tüm sezon anma kararı alan KKTOK, bu yarışta tüm görselleri karartarak ve tüm araçlara Ömer Yıldız yazarak yarışı gerçekleştirecek. 2025 sezonunun en zor yarışlarından biri olan Alevkayası parkuruna 27 ekip kayıt yaptırdı. Ünver Rüstem Ralli Kupasına da puan verecek olan yarışta birçok ralli pilotu da start alacak.

Basel Holding, Limon, Gopro, Genpower, Near East Bank, Aveon Sigorta, Rinata Parts, Doill ve Avenue Dereboyu katkıları ile gerçekleşecek Carlot Auto 2. Tırmanma Yarışı saat 11.00’da başlayacak. Yarış parkuru 10.30’da trafiğe kapatılacak ve yarışın servis alanı da Alevkayası Piknik Alanında gerçekleşecek.

Kayıt Listes:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Denner Racing Team Deniz Denner Mitsubishi Lancer Evo E2

2 2 D.K Motorsport Doğa Koyuncu Mitsubishi Lancer Evo E2

3 3 Bilgimer Rally Team Ömer Karanfil Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI E2

4 4 B.Topçu Racing Team Kemal Topçuoğlu Talex E1

5 5 Carlot Racing Team Hüseyin Şüküroğlu Hasan Karlıtaş Ford Fiesta E2

6 6 D.K Motorsport Halil Mulla Levent Sönmez VW POLO S2

7 7 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza E2

8 8 Kuzi Motorsport Turgut Yıldız Mehmet Mişon Mitsubishi Lancer Evo IX S2

9 9 Team YAN YAN Ahmet Balsever Serden Şenel Nissan Silvia E4

10 10 B.Topçu Racing Team Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX E3

11 11 Team YAN YAN Can Yılmaz Nissan Silvia E4

12 12 Hüseyin Karaoğlan Mehmetsalih Çelikden Nissan 350z E4

13 14 Carlot Racing Team Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta E2

14 15 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru Impreza E2

15 16 Team YAN YAN Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar Toyota Soarer E4

16 17 B.Topçu Racing Team İlke Koçak Hakkı Şenol Honda Civic E2

17 18 İbrahim Aydoğanlı İrfan Gelengül BMW E92 E4

0 0 Edim Macila Nissan Silvia 0

18 19 Kuzi Motorsport Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia R5 S2

19 20 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IX S2

20 21 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI S2

21 22 Carlot Racing Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IV S2

22 23 Kuzi Motorsport Ahmet Özerdem Kani Avkıran-Mustafa Yücener Mitsubishi Lancer Evo IX S2

23 24 Kuzi Motorsport Şenol Çelepçi Kerem Toka-Timuçin Boğa Ford Fiesta S2

24 25 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza S2

25 26 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Pembe Kanatlı Honda Civic S1

26 27 Jale Kuset Citröen C2 E3

27 28 Carlot Racing Team Emine Şüküroğlu Nissan Silvia E4