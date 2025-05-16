Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de mutlu sona çok yakın.

Pazar günü oynayacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu kesinleştirecek olan sarı kırmızılılarda yönetim de bu başarının mükafatı için hazırlıklarını yaptı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte oyuncular da dev bir primin sahibi olacak.

Yönetim çifte şampiyonluk için 10 milyon Euro (433.8 milyon TL) prim vermeyi kararlaştırırken, iki kupayla birlikte oyuncuların da banka hesapları kabaracak.