Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de mutlu sona çok yakın.

Pazar günü oynayacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu kesinleştirecek olan sarı kırmızılılarda yönetim de bu başarının mükafatı için hazırlıklarını yaptı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte oyuncular da dev bir primin sahibi olacak.

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Yönetim çifte şampiyonluk için 10 milyon Euro (433.8 milyon TL) prim vermeyi kararlaştırırken, iki kupayla birlikte oyuncuların da banka hesapları kabaracak.