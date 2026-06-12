Haspolat’ta Arıtma Tesisi’nin kuzey kısmındaki bir arazide dün saat 12.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş buğday, 15 adet zeytin ve 50 adet nar ağaçları yanarak zarar gördü.

HAMİTKÖY’DE YANGIN

Öte yangın önceki gece saat 21.30 sıralarında, Hamitköy’de bir şahsa ait tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 7 dönüm anız, 9 rulo balya ve 30 metre uzunluğunda sulama borusu yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.