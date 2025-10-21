Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Spor Tesisi’nde yeni etap çalışmalarının başladığını duyurdu.

Amcaoğlu açıklamasında, geçtiğimiz hafta ihale süreci tamamlanan Alayköy Spor Tesisi’nin üçüncü etap çalışmalarının sahada başladığını belirtti.

“Ekiplerimiz şu anda yağmur suyu drenaj hattı yapımını sürdürüyor. Bu etapla birlikte tribün inşası ve altyapı düzenlemelerini tamamlayarak, Alayköy’e, spora ve gençlerimize yakışan modern bir alan kazandırmayı hedefliyoruz.” diyen Başkan Amcaoğlu, adım adım ilerleyerek Alayköy’ün spor altyapısını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurguladı.