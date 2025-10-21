Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamaları “demokrasiyi hazmedememe” olarak niteleyerek, eleştirdi. Çeler, "Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde verdiği emeğe saygısızlık olan bu açıklamalar faşizmin tütüsünü taşıyor.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Gündem Kıbrıs’ta A’dan Z’ye programına konuk olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun özgür iradesiyle sandığa gittiğini vurguladı. Çeler, “Bahçeli hem topluma hem de KKTC’ye saygısızlık yaptı. Kıbrıs Türk toplumunun tarihini öğrenmesini, bunu kabullenmesini ve özür dilemesini tavsiye ederim. Bu iş rakamlara ve nüfusa bakmaz.” ifadelerini kullandı.

- “Erken seçim şart, bu toplumun kaybedecek bir günü yok”

Çeler, seçimlere ilişkin açıklamalarda da bulunarak, UBP–YDP–DP hükümetinin toplumsal desteğini kaybettiğini ileri sürdü, erken seçimin şart olduğunu savundu. Çeler, “Bu hükümetin acilen istifa etmesi gerekir. Bugün istifa etseler, 45 gün sonra seçim yapılabilir.” dedi, erken seçim çağrısının tüm siyasi partilere düştüğünü kaydetti.

Seçim olması durumunda TDP’nin kendi partisiyle, ideolojisiyle seçime gireceğini belirten Çeler, “Halkımıza neyi nasıl yapacağımızı açıkça anlatacağız. TDP’nin hükümette olduğu dönem hatırlanıyor, özleniyor. Bu yüzden TDP meclise TDP olarak girmelidir.” dedi. Çeler, TDP’nin erkem seçime hazır olduğunun altını çizdi.

Çeler, “CTP–TDP ortaklaşması, Kıbrıs Türk toplumunun beklentisini karşılamak içindi. Genel seçimlerde ayrı ayrı yarışacağız. Ancak hükümet olasılığı doğarsa birbirimizi tercih edeceğimiz açıktır.” ifadelerini kullandı. Karma oy hakkına da değinen Çeler, bu uygulamanın demokratik bir hak olduğunu savundu.

- “Erhürman ile birlikte yeni bir dönem başlıyor”

Çeler, 19 Ekim Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ın aldığı yüzde 62,76’lık oy oranının, toplumun kendi sesini sandığa yansıtma iradesinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Çeler, “Erhürman’ın seçilmesiyle birlikte artık tüm alanlarda halkın sesini yükseltebilecek bir Cumhurbaşkanımız var.” dedi.