Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin spor tesisleri konusundaki atılımı devam ediyor.

Alayköy Spor Tesisi’nde ilk 2 etap geride kalırken üçüncü etap olarak tribün yapımı için Belediye tarafından ihaleye çıkıldı.

Konuyla ilgili Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:

“Alayköy Spor Tesisi projemizde etap etap, planlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.

Çim saha ve yürüyüş parkuru etaplarını tamamladık. Şimdi üçüncü etap için tribün yapımı ve yağmur suyu drenaj sistemiyle ilgili ihaleye çıkmış bulunuyoruz.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak güçlü mali yapı ve daha çok yatırım anlayışıyla çalışıyor, bölgemize kalıcı hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz.”