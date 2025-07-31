Süper Ligin yen ekibi Yeniboğaziçi’nde, İbrahim Özişleyen başkanlığındaki yönetim kurulu, dün resmi sezon açılışını gerçekleştirdi.

Yeniboğaziçi’nin kendi tesislerinde 25 A Takım , 20 A2 Takım ve 100 Alt yapı oyuncusu olmak üzere toplam 145 sporcunun katılımı ile yapılan resmi sezon açılışı, Kıbrıs gelenekleriyle yapıldı. Taraftarlarında büyük ilgi gösterdiği resim sezon açılışı öncesinde kurban kesilirken, futbolcular sahaya alınlarına kurban kanı sürülerek, zeytin dalı ile tütsülenerek sahaya girdiler. Yeniboğaziçi futbolcuları açılış sonrasında teknik direktör Şemsi Oyuncu nezaretinde antrenman yaptılar.