Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin düzenlediği 4. Alagadi Fest 2026, binlerce kişinin katılımıyla görkemli yapıldı.
Festivalin ilk gecesinde önceki Cuma gecesi sahne alan İrem Derici, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla Alagadi’yi coşturdu.
Festivalin açılışında konuşan Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi Fest’in bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.