64. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, halkımızın ve misafirlerimizin yoğun katılımıyla festival coşkusunu bir kez daha zirveye taşıdı.

Kumyalı Çim Sahası’nda düzenlenen Futbol Akademi Turnuvası, geleceğin futbolcularını yeşil sahada buluşturdu. Genç sporcuların mücadeleleri, heyecanları ve centilmenlikleri turnuvaya renk katarken, sporun birleştirici gücü festivalin önemli bir parçası oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Mehmetçik Festival Alanı bu kez müzikle doldu. 80’ler ve 90’lar Konseri’nde Kıbrıslı Türk sanatçılar, birbirinden başarılı sahne performanslarıyla festival alanını dolduran binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Hafızalara kazınan şarkılar hep bir ağızdan söylenirken, sanatçıların enerjisi ve güçlü performansları gece boyunca coşkuyu hiç düşürmedi.