Rum Göç ve Uluslararası Koruma Bakan Yardımcısı Nikolas A. Ioannidis, Kıbrıs’ta amaçlarının Türkiye’den kurtulmak olduğunu belirterek, ‘’Vatanımızı yeniden özgürleştirmek istiyoruz’’ dedi.

Kıbrıs’ta garantilerin olmaması gerektiğini ileri süren Ioannidis, ‘’Girne’den Güzelyurt’a, Mağusa, Karpaz, Meserya’ya geri dönmek için mücadele etmeye devam edeceklerini’’ söyledi.