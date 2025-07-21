Necati KÜLAHLILAR

Süper lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı yeni sezon açılışını dün resmen gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Nazım Aktunç ve teknik ekibi ile birlikte 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını düz koşu şeklinde gerçekleşti.

Teknik direktör Nazım Aktunç yaptığı açıklamada “11 sene evvel burada şampiyon olarak kupa kaldırmıştım. Şimdi sırada Teknik direktörlük var. Burada olmaktan çok mutluyum, bütün camiaya hayırlı olsun. Öncelikle bu yıl tüm oyuncularla konuştuk ve Küçük Kaymaklı’nın büyük bir kulüp olduğunu bunu tekrardan kazanmak istediklerini söyledik. Bunu yaparken de önce sahada disiplinli bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. İyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyoruz” dedi.

Transfer konusunda değinen Aktunç üç yabancı futbolcu transfer edeceklerini söyleyerek, haftada 5 antrenmanla lige hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.