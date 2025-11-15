AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü: 1 – 1
15 KASIM CUMARTESİ (SAAT: 14.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: (Burak Mandıralı)
Atatürk Stadı:. Çetinkaya – Gönyeli (Fehim Dayı)
Cihangir Stadı: Cihangir – Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Lefke (Tufan Çerçioğlu)
16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Esentepe (Osman Özpaşa)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yenicami (Evren Karademir)
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mesarya (Ali Özer)
AKSA BİRİNCİ LİG
15 KASIM CUMARTESİ (SAAT: 14.00)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – M. H. Yılmazköy (Hakan Ünal)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Baf Ülkü Yurdu (İbrahim Katmer)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı (Mustafa Torun)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Maraş (İsmail Ercan)
16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – K. Karadeniz 61 (Serkan Özdenkçi)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Atoll Kozanköy (Şahin Coşkun)
Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Hamitköy (Abdullah Genç)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – S. Geçitkale (Fatih Bardakçıoğlu)