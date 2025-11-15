Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü Türkiye’de yaptığı açıklamaları okurlarına çeşitli başlıklarla aktarmaya devam ediyor.

Fileleftheros, “Federasyon Çözümü İfadesini Unuttu… Tufan Erhürman Olumlu Son Şartıyla ve Takvimle Müzakere İstiyor” başlık ve spotlarını kullandı.

Haravgi, “Erhürman Eşitlikle Çözüm ve Çıkmaza Son İstiyor… Özlü Müzakerelere Kadar Vatandaşların Hayatına Yönelik Önlemleri Görüşmek İstiyor” başlığını attı.

Politis “Diyalog Masasından Kaçmayacağız” başlığını attı.