AKSA Süper Lig
Lefke – Doğan T. Birliği: 2 – 2
Gönyeli – Karşıyaka: 4 – 4
Esentepe – Yenicami: 2 – 2
Çetinkaya – Mağusa T. Gücü: 1 – 0
Yeniboğaziçi – Cihangir: 1 – 3
K. Kaymaklı – A. Yeşilova: 3 – 1
Mesarya – Mormenekşe: 3 – 5
AKSA Birinci Lig
Hamitköy – Düzkaya: 1 – 2
Türk Ocağı – DND G. Birliği: 1 – 1
A. Kozanköy – Maraş: 2 – 1
Baf Ü. Yurdu – K. Karadeniz 61: 4 – 2
M. H. Yılmazköy – Göçmenköy: 2 – 1
S. Geçitkale – Binatlı: 3 – 2
Yalova – Aslanköy: 0 – 3
ŞLapta – Değirmenlik: 2 – 0
27 EKİM PAZARTESİ (19.00)
AKSA Süper Lig
Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – C. B. Gençlik Gücü (Evren Karademir)