Avustralya vatandaşı olan Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behich, bir kez daha adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Avustralya’da uzun yıllardır gösterdiği istikrarlı performans, profesyonelliği ve örnek karakteriyle takdir toplayan Avustralya Milli Takım Futbolcusu Aziz Behich, 2025 Profesyonel Futbolcular Avustralya (PFA) Yılın Erkek Futbolcusu seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Kıbrıslı Türk kökenli bir futbolcunun, hem Avustralya futbolunda hem de uluslararası arenada bu denli önemli bir ödüle layık görülmesi, sadece spor dünyası için değil, tüm Kıbrıslı Türkler için de gurur verici oldu. Melbourne City oyuncusu Aziz Behich, yıllar boyunca gerek Avustralya Milli Takımı formasıyla gerekse kulüp düzeyindeki mücadelesiyle genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Aziz Behich, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Avustralya’nın Japonya’yı 1 – 0 yendiği maçta 90. dakikada attığı tarihi golle Avustralya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılmasını sağlamıştı.