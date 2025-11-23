AKSA SÜPER LİG
Lefke – A. Yeşilova. 1 – 2
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 0
Dumlupınar – Karşıyaka 7 – 2
C. B. Gençlik Gücü – Mormenekşe: 3 – 1
Yenicami – Cihangir: 1 - 4
Gönyeli – K. Kaymaklı: 1 – 1
Esentepe – Doğan T. Birliği: 1 – 1
Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1 – 1
AKSA BİRİNCİ LİG
Hamitköy – Değirmenlik: 1 – 3
S. Geçitkale – Lapta: 1 – 2
A. Kozanköy – Göçmenköy: 2 – 0
M. H. Yılmazköy – Yalova: 0 – 0
Türk Ocağı – Aslanköy: 2 – 1
Baf Ü.Yurdu – DND L. G. Birliği: 1 – 4
Maraş – Düzkaya: 2 – 3
Kaplıca Karadeniz 61 – Binatlı: 2 – 1