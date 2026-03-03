Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 20. hafta maçları tamamlandı. Birinci Ligde zirve yarışı her geçen hafta biraz daha kızışırken bu hafta zirvenin ortağı üçe çıktı.

Lider Baf Ülkü Yurdu’nun play-off hattındaki Değirmenlik’le berabere kalması, takipçisi Aslanköy’ün ise konuk olduğu Lapta’ya mağlup olması sonrasında 3. sıradaki Lapta, puan farkını azaltıp, direk çıkma iddiasını artırdı.

Öte yandan play-off hattında ise işler iyice kızıştı. 4. Sıradaki Değirmenlik ile 10. sıradaki Maraş arasında sadece 3 puan bulunması geriye kalan haftalarda kıran kırana bir mücadele yaşanacağını ortaya koyuyor.

Öte yandan ligin alt sıralarında ise direk düşme hattında bulunan Binatlı ile Kaplıca Karadeniz 61 her geçen hafta ligde kalma adına şanslarını azaltırlarken, play-out hattında ise kıran kırana mücadele devam ediyor.

Ligde son 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetsiz tamamlarken, Binatlı ile Kaplıca Karadeniz 61 düşme hattında kalmaya devam ettiler. Alt sıralarda tek kazanan takım olan Geçitkale, haftanın kârlısı oldu.

Birinci Ligin 20. haftasında 4 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 4 maç berabere tamamlandı. Deplasmanda kazanan takım olmadı. 25 golün atıldığı haftada gol ortalaması üçün üzerine çıktı.

20.hafta sonunda Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Hamitköy’den Mustafa Sevim ile Değirmenlik’ten Arda Eren Metin, 18 golde kaldılar. Kozanköy’den İlyas Yılmaz 17 gole yükseldi.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

