AKSA Süper Lig ekibi Mormenekse'de, deplasmanda 2-1 kaybedilen Yeniboğaziçi maçının ardından yardımcı antrenör Tolga Gücsoy görevi bırakma kararı aldı. Tolga Gücsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün itibariyle görev yaptığım Mormenekşe GBSK kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca disiplinli, sistemli ve kazanma odaklı bir yapı oluşturmak için çalıştım. Sahaya karakter koyan, mücadele eden ve gelişime açık bir takım inşa etmek temel önceliğimdi. Futbolda her süreç bir öğretidir. Ben inandığım oyun felsefesinden ve çalışma prensiplerimden TAVİZ vermeden yoluma devam edeceğim. Hedefim her zaman daha iyisini üretmek ve bulunduğum yapıyı bir üst seviyeye taşımaktır. Kulübe kalan maçlarında başarılar diliyorum"