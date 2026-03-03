Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de hafta içi mesaisi dün Kırmızı Grup’ta oynanan 16. Hafta maçlarıyla başlarken, grubun en önemli maçı Akdoğan ile Çello Dikmen Gücü arasındaki zirve mücadelesi oldu.

Akdoğan Özgürlük Stadı’nda oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun orta hakemliğini yaptığı Akdoğan-Çello Dikmen Gücü karşılaşması baştan sona çekişme içinde geçerken kazanan 1 – 0’lık skorla konuk Dikmen oldu.

Maçın ilk devresinde Çello Dikmen Gücü nün tecrübeli yıldızı Serkan Karaoğlan, Asrın'ın asistinde ağları havalandırıp takımını 1 - 0 òne geçirdi. Bu gol ayni zamanda maçın da skoru oldu.

Bu galibiyetle Çello Dikmen Gücü son 2 haftaya Akdoğan’ın 1 puan üzerinde lider girdi. Dikmen puanını 34 yaparken, Akdoğan 33 puanda kaldı.