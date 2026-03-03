Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle;

1) Kurul, TK- 21/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem raporlarını inceleyip tetkik ve tezekkür etmiştir. 08/02/2026 tarihinde Binatlı Erhan Şendur Stadı’nda oynanan Binatlı YSK ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan U17 Bölgesel Lig 1. Grup müsabakasında Binatlı YSK antrenörü Fatih Selden, müsabaka sırasında sarf ettiği sözler sebebi ile oyundan hakem tarafından ihraç edilmiştir.

KTFF Disiplin Kurulu konu antrenöre 13/02/2026 tarihindeki toplantısında gerçekleşen Disiplin ihlali sebebiyle 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir.

Toplantıya katılarak söz alan antrenör Fatih Selden hakem raporunda yazılanları kısmen kabul etmiş olup özür dilemiştir. Önümüzdeki meselede gözlemci raporunun bulunmadığı görülmektedir. Böyle bir durumun gözlemci raporu ile desteklenmemesi hususunu başvuran lehine yorumlamak gerektiği kanaatindeyiz. Yine başvuranın önceden benzeri ceza almış olmaması ve nadim olmasını da başvuran lehine yorumlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Netice olarak konu antrenöre verilen 3 resmi müsabakadan men cezası fazla olup verilen cezayı 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.

2) Kurul, TK- 20/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup 07/02/2026 tarihinde Turgay Ersalıcı Tepebaşı SK ile Ozanköy SK BTM Ligi müsabakasında Ozanköy SK futbolcusu Serkan Umut Koçak’ın “Yerli Yabancı Futbolcu” statüsünde yer aldığını fakat ilgili futbolcunun bahsi geçen maçta bu statüde yer almaya hak kazanmadığı hususunda itirazda bulunmuştur.

İlgili futbolcunun bu statüde lisans çıkarmaya hakkı olup olmadığına bakmadan önce konu futbolcu 17/9/2025 tarihinde yerli yabancı futbolcu statüsünü kazanmış olup ilgili tarihte herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Konu futbolcu bu süre zarfında toplam 11 hafta boyunca bu statüde maçlarda yer almıştır. İlk maçını 09/11/2025 tarihinde oynayan futbolcu Tepebaşı SK ile aynı sezon içinde ilk maçını 23/11/2025 tarihinde oynamıştır. Konu maçta da bahsi geçen futbolcu yine yerli yabancı futbolcu statüsünde yer almış olup Tepebaşı SK bahsi geçen tarihte ilgili futbolcu ile bağlantılı herhangi bir şikayette bulunmamış ve/veya herhangi bir başvuru yapmamıştır. Bu cihetle konu futbolcunun statüsü ile ilgili ilk şikayet ilgili futbolcuya yerli yabancı futbolcu statüsü verildiği zaman ve/veya en geç şikayette bulunan kulübün konu futbolcunun kulübü ile oynadığı ilk maçtan sonra yapılması gerekmekteydi kanaatindeyiz bu cihetle huzurumuzda yapılan başvuru zaman aşımına uğradığından oybirliği ile ret ve iptal edilir.