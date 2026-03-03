Ziraat Türkiye A Grubu'nda 9 puanla lider Galatasaray, 7 puanla ikinci sıradaki Alanyaspor'a konuk oldu.

Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 29. dakikada Renato Nhaga attı. Alanyaspor'da Mounie 78. dakikada ağları havalandırdı.

Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı.

Renato siftah yaptı

Barış da müsait pozisyondaki Renato Nhaga'ya bıraktı. Nhaga sert şutla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Barış Alper yıldızlaştı

1 gol 1 asist yapan, bir topu da direkten dönen milli futbolcu, gösterdiği performansla Alanyaspor karşılaşmasının ilk devresine adeta damgasını vurmuş oldu.