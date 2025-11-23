Kuzey Sahil Yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza saat 14:50 raddelerinde, Kuzey Sahil Yolunda Balalan- Yedikonuk arası 5-6 km.'leri arasında Yudi Bolgesinde Alpaslan TOK (E-41) yonetimindeki ZN 453 plakalı motosiklet ile batı istikametinden doğu istikametine seyrettigi esnada dikkatsizligi sonucu gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Andreas VOSKOU (E-63) yönetimindeki KJE 464 plakalı jeep aracın sağ ön kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Alpaslan TOK olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan KJE 464 araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Maria VOSKOU (K- 58) ve Panayodis VOSKOU (E- 26) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte