KTFF Disiplin Kurulu 02.03.2025 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Ünimar Maraş GSK- Mormenekşe GBSK AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu müsabakasının bitimine müteakip, rakibinin üzerine doğru koşup şiddetli bir şekilde tokat attığı ve rakibinin ciddi şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği görüntülerden ve raporlardan tespit edilen Ünimar Maraş GSK futbolcusu Yunus Kalaycı’nın, DT 44/1’in ihlalinden dolayı 41/1(a) uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.

Disiplin Kurulu ayrıca şu kararları verdi:

Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Ünimar Maraş GSK- Mormenekşe GBSK müsabakasında, Ünimar Maraş GSK’nin neden olduğu saha olayları rapor edilmiş olup, Ünimar Maraş GSK, Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz, düzenlenen raporlar çerçevesinde değerlendirme yapmış olup, karşılaşma öncesinde misafir takım olan Mormenekşe’nin ısınmak için sahaya girdiği esnada, ev sahibi takım olan Ünimar Maraş’ın bazı taraftarları ile misafir takımın bir futbolcusu arasında sözlü tartışma yaşandığı, ev sahibi takım taraftarları, başkan ve yöneticilerinin saha içerisine gelerek, ısınmak üzere kale arkasında bulunan misafir takımın futbolcusunun üzerine yürüyüp tehditlerde bulunduklarına, güvenlik güçlerinin araya girdiğine, müsabaka sonrasında saha içerisinde şiddet olaylarının meydana geldiğine, Ünimar Maraş GSK taraftarlarının, misafir takımın soyunma odasına gittikleri esnada sözlü tartışma yaşandığına bulgu yaparız.

Meydana gelen saha olayları neticesinde düzenlenen raporlar ve Ünimar Maraş GSK’nin yazılı savunması değerlendirildikten sonra, Ünimar Maraş Gençlik Spor Kulübü’ne DT 52(1)’in ihlalinden sonra 52(1)(a) ve (b) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.