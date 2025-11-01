AKSA SÜPER LİG

1 Kasım Cumartesi (14.00)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Esentepe( Evren Karademir)

Cihangir Stadı: Cihangir – Mesarya (İsmail Ercan)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Lefke (Şakir Azizoğlu)

M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)

2 Kasım Pazar (14.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı (Turgay Misk)

Atatürk Stadı: C. B. G. Gücü – Yenicami (Fehim Dayı)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Yeniboğaziçi (Ali Özer)

Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
3 Kasım Pazartesi (19.00)

Mete Adanır Stadı.: Doğan T. Birliği – Dumlupınar (Kerem Eran)

AKSA BİRİNCİ LİG

1 Kasım Cumartesi (14.00)

Gönyeli Stadı: Göçmenköy – S. Geçitkale (Abdullah Genç)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – A. Kozanköy (Mustafa Öztugay)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – K. Karadeniz 61 (Burak Mandıralı)

Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy – M. H. Yılmazköy (Osman Özpaşa)

2 Kasım Pazar (14.00)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Yalova (Hakan Ünal)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Zekai Töre)