AKSA SÜPER LİG
1 Kasım Cumartesi (14.00)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Esentepe( Evren Karademir)
Cihangir Stadı: Cihangir – Mesarya (İsmail Ercan)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Lefke (Şakir Azizoğlu)
M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)
2 Kasım Pazar (14.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı (Turgay Misk)
Atatürk Stadı: C. B. G. Gücü – Yenicami (Fehim Dayı)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Yeniboğaziçi (Ali Özer)
3 Kasım Pazartesi (19.00)
Mete Adanır Stadı.: Doğan T. Birliği – Dumlupınar (Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG
1 Kasım Cumartesi (14.00)
Gönyeli Stadı: Göçmenköy – S. Geçitkale (Abdullah Genç)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – A. Kozanköy (Mustafa Öztugay)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – K. Karadeniz 61 (Burak Mandıralı)
Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy – M. H. Yılmazköy (Osman Özpaşa)
2 Kasım Pazar (14.00)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Yalova (Hakan Ünal)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Zekai Töre)