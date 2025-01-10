KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirecek.
KKTC Cimnastik Federasyonundan olağan genel kurul ile ilgili şu açıklama yapıldı:
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak, ekte belirtilen yer, saat, tarih ve gündemle olağan genel kurul toplantımızı, mevcut tüzüğümüzün 12(2) maddesinin amir hükmü uyarınca gerçekleştireceğimizi tarafınıza bildirir, gerekli katılımın tarafınızdan ve/veya yasal temsilcinizin yetki belgesiyle birlikte olağan genel kurul toplantısına katılınması hususunda gerekli hassasiyeti ve ilgiyi gösterilmesini talep eder, saygılar sunarım.
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Toplantı yeri
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: KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Küçük Cimnastik Salonu
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Toplantı tarihi ve saati
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: 17 Ocak Cuma – Saat : 20.00
GÜNDEM:
Açılış konuşması.
Başkanlık divanının oluşması.
Saygı duruşu.
2024 yılı faaliyet raporunun okunması.
2024 yılı mali raporun ibra edilmesi.
Dilek ve temenniler
Kapanış