Lefke Türk Spor Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Doğruyol, geçtiğimiz Cuma gecesi Lefke'nin tam 11 yıl aradan sonra kazandığı kupayla birlikte veda ettiğini açıkladı.

Doğruyol'un paylaşımı şöyle:

Tam 11 yıl sonra bu kupayı aldık. Çok uğraştım, çok çalıştım, çok üzüldüm, sevindim de bazen. Tam 8 yıl gidip geldim Lefke’ye, Girne’ye… Bu uğurda yönetim kurulu toplantısına giderken kaza geçirdim. Arabam pert oldu. Tüm bunlar niye? Lefke’yi bir yerlere getirmek içindi.

Ama çok yalnız kaldım. Maddi olarak çok paralar harcadım. ‘Bu kupa Lefke’ye gelecek’ dedim, dedik… Ama bu kupa futbolcu kardeşlerime, büyük Lefke taraftarına hediye olsun. Beraber çalıştığım hocalarımın hepsine, yönetimdeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık zamanı geldi, çok yoruldum. Bu bayrağı başkalarına devretme zamanı geldi. Kalın sağlıcakla… Sağlık önemli çünkü bu stresten anjiyo oldum, stent taktılar.