AKSA SÜPER LİG

Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü: 1 – 1

Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: 3 – 2

Çetinkaya – Gönyeli: 1 - 2

Cihangir – Dumlupınar: 3 – 1

Karşıyaka – Lefke: 1 – 1

K. Kaymaklı – Esentepe: 0 – 2

Mormenekşe – Yenicami:0 – 2

A. Yeşilova – Mesarya: 3 – 2

AKSA BİRİNCİ LİG

Lapta – M. H. Yılmazköy: 0 – 1

Maçlara geç çıkan 4 kulübe birer asgari ücret ceza
Yalova – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 2

Göçmenköy – Türk Ocağı: 3 – 0

DND L. G. Birliği – Maraş 2 – 3

Düzkaya – K. Karadeniz 61: 6 – 2

Binatlı – Atoll Kozanköy: 1 – 2

Aslanköy – Hamitköy: 1 – 1

Değirmenlik – S. Geçitkale: 2 – 0