AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü: 1 – 1
Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: 3 – 2
Çetinkaya – Gönyeli: 1 - 2
Cihangir – Dumlupınar: 3 – 1
Karşıyaka – Lefke: 1 – 1
K. Kaymaklı – Esentepe: 0 – 2
Mormenekşe – Yenicami:0 – 2
A. Yeşilova – Mesarya: 3 – 2
AKSA BİRİNCİ LİG
Lapta – M. H. Yılmazköy: 0 – 1
Yalova – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 2
Göçmenköy – Türk Ocağı: 3 – 0
DND L. G. Birliği – Maraş 2 – 3
Düzkaya – K. Karadeniz 61: 6 – 2
Binatlı – Atoll Kozanköy: 1 – 2
Aslanköy – Hamitköy: 1 – 1
Değirmenlik – S. Geçitkale: 2 – 0