Eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Crans Montana’da Genel Sekreter Antonio Guterres’in son akşam yemeği öncesinde eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Türkiye’nin, dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitlik konularında anlaşmaya varılması şartıyla garantileri ve tek yanlı müdahale hakkını kaldırmayı görüşmeye hazır olduğunu ilettiği anda Anastasiadis’in “yüzünün renginin değiştiğini” açıkladı.

Kiprianu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçildiği günden beri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çaresiz göründüğüne dikkat çekti.

Kiprianu Politis’e verdiği özel söyleşide, Crans Montana sürecinde, son akşam yemeği öncesinde Anastasiadis’in, dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Kıbrıs’ta iki devleti görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek Rum tarafının, karşılık alma olanağını ortadan kaldırdığını belirtti.

Kiprianu, yemek devam ederken Yunanistan Başbakanı Aleksiz Çipras’ın kendisiyle iletişime geçerek tavrını değiştirmesi için Anastasiadis’e müdahale etmesini istediğini de açıkladı.

Yemek hakkında AB’den aldığı bilgileri, BM’nin tuttuğu notları ve Fenderika Mogherini ile yaptığı konuşmaları kaynak göstererek Guterres’in, yemek öncesinde Anastasiadis’e söylediği Türkiye’nin dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitlik konusunda anlaşmaya varılması kaydıyla garantileri ve tek yanlı müdahale hakkını görüşmeye hazır olduğu bilgisini yemek sırasında da defalarca yinelediğini söyledi.

Anastasiadis’in Türk tarafının bunu yazılı sunmasında ısrar ettiğini ancak BM’den, Türkiye’nin, anlaşmaya varılacağı kesin olmadan böyle bir şey yapamayacağı bilgisi aldığını anlatan Kiprianu, Türk tarafının, Anastasiadis’in ciddi müzakereye niyeti olmadığını anladığında tavrını sertleştirdiğini ve bu arada BM notlarında çok ilginç bir bilgi okuduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“BM notlarında, Genel Sekreter Anastasiadis’e Türk tarafının garantilerin ve müdahale hakkının kaldırılmasını görüşmeye hazır olduğunu söylediğinde Anastasiadis’in rengi değişti ve bir anlaşmayla bütün askerlerin derhal çekilmesini istedi deniliyor. Bu DİKO, EDEK; Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma partilerinin Ulusal Konsey toplantılarında ısrarla istediği ve Anastasiadis’in gerçek dışı olduğu gerekçesiyle reddettiği bir şeydi. Ancak Türk tarafının garantiler ve müdahale hakkıyla ilgili başka konuları görüşmeye hazır olduğunu duyduğu anda değişmeye ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmeye karar verdi.”

Andros Kiprianu çok iyi tanıdığını, birçok kez görüştüklerini belirttiği KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorununu çok iyi bildiğini, Mehmet Ali Talat döneminde müzakere heyetinde olduğunu ve uzlaşılmış çözüm çerçevesine katıldığını birçok kez dile getirdiğini hatırlattı, “ancak bugün Kıbrıs Türk toplumunun lideridir ve bu kendisine, unutmamamız gereken bazı kısıtlamalar getiriyor” dedi.

Erürman’ın Türkiye’ye karşı politik davranması gerektiğini, Ankara ile çatışamayacağını belirten Kiprianu “bu gerçekleri anlamaz ve Kıbrıs sorununun çözümünde bize yardımcı olması için kendisine yardımcı olmazsak korkarım ki Nikos Anastasiadis ile Mustafa Akıncı gibi başarısız olacağız.” ifadesini kullandı.

Kiprianu Nikos Hristodulidis Erhürman’ın seçildiği ilk günden kamuoyu önüne çıkıp net açıklamalar yapmamalıydı ki Kıbrıslı Türk liderin Türkiye’yi, müzakerelere başlama zahmetine değeceğine ve bu kez sonuna kadar gidebileceğimize ikna etmesine yardımcı olacak ortam oluşsun.”