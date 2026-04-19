AKSA SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar: 3 – 1
Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü : 0 – 1
Cihangir – Doğan Türk Birliği: 4 – 2
Cemal: Mormenekşe – Esentepe: 2 – 4
A. Yeşilova – Yenicami: 2 – 3
Çetinkaya – Lefke: 2 – 1
Küçük Kaymaklı – Mesarya: 2 – 0
Gönyeli – Yeniboğaziçi: 1 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
Göçmenköy – Maraş: 4 – 0
Binatlı – DND L. G. Birliği: 1 – 1
Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu:1 – 3
Aslanköy – K. Karadeniz 61: 7 – 0
Değirmenlik – Atoll Kozanköy: 4 – 0
Lapta – Türk Ocağı:0 – 1
Yalova – Hamitköy: 3 – 1
M. Hacıali Yılmazköy – S. Geçitkale:0 – 0