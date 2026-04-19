AKSA SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar: 3 – 1

Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü : 0 – 1

Cihangir – Doğan Türk Birliği: 4 – 2

Cemal: Mormenekşe – Esentepe: 2 – 4

A. Yeşilova – Yenicami: 2 – 3

Çetinkaya – Lefke: 2 – 1

Küçük Kaymaklı – Mesarya: 2 – 0

Gönyeli – Yeniboğaziçi: 1 – 0

AKSA BİRİNCİ LİG

Aksa Futbol Ligleri 27. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
Aksa Futbol Ligleri 27. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
Göçmenköy – Maraş: 4 – 0

Binatlı – DND L. G. Birliği: 1 – 1

Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu:1 – 3

Aslanköy – K. Karadeniz 61: 7 – 0

Değirmenlik – Atoll Kozanköy: 4 – 0

Lapta – Türk Ocağı:0 – 1

Yalova – Hamitköy: 3 – 1

M. Hacıali Yılmazköy – S. Geçitkale:0 – 0